Верстка и ТЗ есть. Нужно закодить на Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен5 заявок200 просмотров
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Сайт несложный, все страницы сверстаны.

Срок 5 дней.

Всё типовое, из посложнее только 2 языковые версии и фотогалерея.

ТЗ приложено. Дизайн и верстку обсуждаю с теми, кто проходит по цене и фолио.

Ожидаю цену и фолио.

Дополнительная премия 20% за соблюдение срока.

Joomla
11 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
cyc60
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Всё четко сделал, молодец.
Все отлично.
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