Верстка и ТЗ есть. Нужно закодить на Joomla 2.5

Добрый день, коллеги. Нам нужен скрипт или, возможно, разовый парсер (в зависимости от цены) определенных данных с сайта, который работает на DLE. Работа несложная, учитывая, что движок популярный, многим знаком и уже под него делались десятки парсеров, ...