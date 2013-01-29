Zh Google Maps интеграция Jcomments

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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На сайту установлен компонент Zh Google Maps в нем есть метки для карты google, необходимо интегрировать Jcomments в эти метки.

11 лет назад
ednit
44 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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