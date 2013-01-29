Плагин поиска свободного доменного имени

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо доработать плагин WordPress Domain Search (http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-domain-search/), чтобы он искал свободные домены в зонах, наиболее востребованных в Рунете - .ru, .su, .com.ua, .by, .com, .net, .org, .info, .рф и др.

Мы видим это как добавление в список опрашиваемых регистраторов одного из российских (reg.ru, к примеру). Остальные, в принципе, можно и удалить из плагина. Также необходимо его русифицировать.

Пожалуйста, в заявках указывайте разумные цены и сроки.