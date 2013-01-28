Добавление функций на сайт знакомств

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Есть сайт знакомств, работающий на этой системе: http://datingscripts.co.uk

Необходимо реализовать набор функций, подробно описанных в прикрепленном файле.

Интересует стоимость и сроки выполнения по данным видам работ.

11 лет назад
Toleodorus
Алекс 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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