Добавление функций на сайт знакомств

Нужен скрипт – мини сайта. Чтобы пользователи могли создавать сайт как с конструктора, выбирая какие модули ему нужны ( новости, товары и тд.) Чтобы можно было менять оформление сайтов, тоесть выбирать в любой момент ( ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт знакомств, работающий на этой системе: http://datingscripts.co.uk
Необходимо реализовать набор функций, подробно описанных в прикрепленном файле.
Интересует стоимость и сроки выполнения по данным видам работ.
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