Нужно Грамотно настроить плеер на сайте , Сайт сделан на DLE . ПОдойдет Uppod или какой вы знаете лучший Нужно настроить плеер в двух вариантах сперва должен быть Html5 плеер если не поддерживает ...
Скрипт по оплате и проверке платежей через QIWI
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать скрипт для оплаты и проверки статуса счета (оплачен или неоплачен) через QIWI-кошелек.
Вся процедура состоит из несколько этапов:
1) Страница Выставление счета.
2) Этап проверки статуса счета и зачисление или не зачисление денежных средств на лицевой счет в БД сайта. После того как пользователь совершил оплату необходимо сделать запрос на проверку статуса счета пользователя к процессингу QIWI и на основании данных, которые будут получены из процессинга зачислить сумму в БД сайта.
Приветствуется создание ВАМИ комбинированного протокола:
На сайте магазина формируется HTTP запрос по HTTP-протоколу и покупатель переходит на сайт Visa QIWI Wallet. Это решает проблемы с выставлением счетов и позволяет покупателю сразу же оплатить товар всеми доступными ему способами (счет Visa QIWI Wallet, счет сотового оператора, кредитная карта).
После оплаты, сервис Visa QIWI Wallet оповещает интернет-магазин о совершении платежа по протоколу SOAP.
Магазин для подтверждения платежа проверяет статус этого конкретного счета (нет необходимости опрашивать статусы всех счетов).
В любом случае выбор протокола программирования зависит от программиста
Описание протоколов:
Описание HTTP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_HTTP.pdf
Описание XML-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_XML.pdf
Пример реализации протокола на php: http://github.com/the-dan/QIWI-PHP-XMl
Описание SOAP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_SOAP.pdf
Пример реализации (PHP с SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-soap.zip
Пример реализации (PHP без SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-nosoap.zip
Имеются и другие примеры реализации.
Так как проект достаточно важен и ответственен, то оплата производится через "безопасную сделку". Никакие предоплаты.. я не хочу потом кормиться "завтра"ками. Есть результат - есть оплата.
Либо стоимость работ переводится на Ваш кошелек Webmoney, но с кодом протекции. Код протекции передается Вам по окончанию тестирования сделанного материала.
Все остальные необходимые данные ID магазина в системе QIWI, пароль, структура БД буду согласовываться непосредственно с выбранным программистом.
БЮДЖЕТ работ ОТ 50$ ДО 100$
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо доработать, скорректировать шаблоны главной и внутренних страниц шаблона http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/39353.html Также необходимо нарисовать около 4 новых внутренних страниц (образец дизайна имеется) Поставить движок, наполнить и запустить сайт. Тематика сайта fun кейтеринг ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо поменять шаблон WordPress (http://www.paddsolutions.com/wpmag/palladiumize/): - убрать слайд шоу, заменить его видео-обращением; - под обращением вставить 4 главный продукта с возможностью заказать (с кнопкой); - изменить структуру меню (убрать часть пунктов, заменить другими); - "прикрутить" соц.сети Более подробное ТЗ на ...Завершен11 лет назад
Нужно создать программу для онлайн расчета (гидравлический расчет систем газового пожаротушения). Пример части онлайн расчета: http://www.opsonline.ru/onlineptgotv Методика ручного расчета: https://www.dropbox.com/s/1uexghrepg2vcgd/%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.pdfВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Вот блоги http://ilovealmaty.kz/blogs Нужно, чтобы справа от заголовка выводилась кнопочка "Посмотреть на карте" в том случае если в конце после поста я вставляю ссылку на карту. Соответственно надо в редактировании статьи добавить дополнительное поле, в которое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
1. Последние новости и последние статьи вывести с картинками. 2. На сайте много видео, хорошо бы для него какой-то модуль. Туда будут публиковаться материалы из Дневника. 3. Поставить мод mod_artpiecemakerЗавершен11 лет назад
На php необходимо реализовать fronend часть веб-сервиса используя фреймворк Bootstrap. Имеется подробное ТЗ, разработан интерактивный пототип системы, имеется готовый шаблон сайта на базе Bootstrap. Буду рассматривать только исполнителей с положительными отзывами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $80
Необходимо создание автоматизированного скрипта регистрации на новом сайте с элементами первичной верстки (подробное описание - в приложенном файле). По сути - скрипт для регистрации на PHP с последующим занесением в базу MySQL и админкой для просмотра ...Завершен11 лет назад
- $2000
Требуется PHP программист для поддержки сайта ski.ru, а так же для разработки новых сервисов. Платформа LAMP + Nginx + Redis + Sphinx. навыки: - умение быстро разбираться в чужом коде и сторонних движках(IPB, phpprobid) - оптимизация MySQL запросов, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад