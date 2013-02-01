Скрипт по оплате и проверке платежей через QIWI

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок1564 просмотра
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Необходимо создать скрипт для оплаты и проверки статуса счета (оплачен или неоплачен) через QIWI-кошелек.

Вся процедура состоит из несколько этапов:

1) Страница Выставление счета.

2) Этап проверки статуса счета и зачисление или не зачисление денежных средств на лицевой счет в БД сайта. После того как пользователь совершил оплату необходимо сделать запрос на проверку статуса счета пользователя к процессингу QIWI и на основании данных, которые будут получены из процессинга зачислить сумму в БД сайта.

Приветствуется создание ВАМИ комбинированного протокола:

На сайте магазина формируется HTTP запрос по HTTP-протоколу и покупатель переходит на сайт Visa QIWI Wallet. Это решает проблемы с выставлением счетов и позволяет покупателю сразу же оплатить товар всеми доступными ему способами (счет Visa QIWI Wallet, счет сотового оператора, кредитная карта).

После оплаты, сервис Visa QIWI Wallet оповещает интернет-магазин о совершении платежа по протоколу SOAP.

Магазин для подтверждения платежа проверяет статус этого конкретного счета (нет необходимости опрашивать статусы всех счетов).

В любом случае выбор протокола программирования зависит от программиста

Описание протоколов:

Описание HTTP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_HTTP.pdf

Описание XML-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_XML.pdf

Пример реализации протокола на php: http://github.com/the-dan/QIWI-PHP-XMl

Описание SOAP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_SOAP.pdf

Пример реализации (PHP с SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-soap.zip

Пример реализации (PHP без SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-nosoap.zip

Имеются и другие примеры реализации.

Так как проект достаточно важен и ответственен, то оплата производится через "безопасную сделку". Никакие предоплаты.. я не хочу потом кормиться "завтра"ками. Есть результат - есть оплата.

Либо стоимость работ переводится на Ваш кошелек Webmoney, но с кодом протекции. Код протекции передается Вам по окончанию тестирования сделанного материала.

Все остальные необходимые данные ID магазина в системе QIWI, пароль, структура БД буду согласовываться непосредственно с выбранным программистом.

БЮДЖЕТ работ ОТ 50$ ДО 100$

11 лет назад
obrazovanie_su
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$80
3 дня
Все сделал очень оперативно: под реализацию проекта отводили 3 дня - в реальности Александр сделал в течении 1(одного!!!) дня - утром в 10 - принял предложение по сотрудничеству - в 8 вечера уже принимал работу. 1)Сделал движок по оплате и проверке QIWI - платежей по XML - протоколу. 2)Подключил зачисление денежных средств к БД сайта. 3)Очень доходчиво объяснил нюансы работы с данным движком. Рекомендую тем, кто любит оперативность в работе и проработку деталей.
Приятный заказчик. Четко поставленная задача на порядок облегчает работу фрилансера. Александр детально рассказал что хочет получить и предложил алгоритм как это может работать. Рекомендую к сотрудничеству.
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