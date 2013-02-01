Скрипт по оплате и проверке платежей через QIWI

Необходимо создать скрипт для оплаты и проверки статуса счета (оплачен или неоплачен) через QIWI-кошелек.

Вся процедура состоит из несколько этапов:

1) Страница Выставление счета.

2) Этап проверки статуса счета и зачисление или не зачисление денежных средств на лицевой счет в БД сайта. После того как пользователь совершил оплату необходимо сделать запрос на проверку статуса счета пользователя к процессингу QIWI и на основании данных, которые будут получены из процессинга зачислить сумму в БД сайта.

Приветствуется создание ВАМИ комбинированного протокола:

На сайте магазина формируется HTTP запрос по HTTP-протоколу и покупатель переходит на сайт Visa QIWI Wallet. Это решает проблемы с выставлением счетов и позволяет покупателю сразу же оплатить товар всеми доступными ему способами (счет Visa QIWI Wallet, счет сотового оператора, кредитная карта).

После оплаты, сервис Visa QIWI Wallet оповещает интернет-магазин о совершении платежа по протоколу SOAP.

Магазин для подтверждения платежа проверяет статус этого конкретного счета (нет необходимости опрашивать статусы всех счетов).

В любом случае выбор протокола программирования зависит от программиста

Описание протоколов:

Описание HTTP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_HTTP.pdf

Описание XML-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_XML.pdf

Пример реализации протокола на php: http://github.com/the-dan/QIWI-PHP-XMl

Описание SOAP-протокола: https://ishop.qiwi.ru/docs/OnlineStoresProtocols_SOAP.pdf

Пример реализации (PHP с SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-soap.zip

Пример реализации (PHP без SoapClient): https://ishop.qiwi.ru/docs/qiwi-php-nosoap.zip

Имеются и другие примеры реализации.

Так как проект достаточно важен и ответственен, то оплата производится через "безопасную сделку". Никакие предоплаты.. я не хочу потом кормиться "завтра"ками. Есть результат - есть оплата.

Либо стоимость работ переводится на Ваш кошелек Webmoney, но с кодом протекции. Код протекции передается Вам по окончанию тестирования сделанного материала.

Все остальные необходимые данные ID магазина в системе QIWI, пароль, структура БД буду согласовываться непосредственно с выбранным программистом.

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