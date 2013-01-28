Добавить поле в статьи блога Instant CMS

Вот блоги http://ilovealmaty.kz/blogs

Нужно, чтобы справа от заголовка выводилась кнопочка "Посмотреть на карте" в том случае если в конце после поста я вставляю ссылку на карту. Соответственно надо в редактировании статьи добавить дополнительное поле, в которое вставлять ссылку.

Модуль карты уже установлен на сайте.

Механизм простой. Сначала добавляем объект на карту. Потом пишем статью про него в блоге. Это уже работает. А теперь нужно только, чтобы справа от заголовка появлялась кнопка - ссылка ведущая на страницу объекта на карте

http://pics.kz/i2/f7/b6/f7b6c721345d07c235b88796bdc5cfb8.jpg

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin