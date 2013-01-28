Добавить поле в статьи блога Instant CMS

Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена
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Вот блоги http://ilovealmaty.kz/blogs
Нужно, чтобы справа от заголовка выводилась кнопочка "Посмотреть на карте" в том случае если в конце после поста я вставляю ссылку на карту. Соответственно надо в редактировании статьи добавить дополнительное поле, в которое вставлять ссылку.
Модуль карты уже установлен на сайте.
Механизм простой. Сначала добавляем объект на карту. Потом пишем статью про него в блоге. Это уже работает. А теперь нужно только, чтобы справа от заголовка появлялась кнопка - ссылка ведущая на страницу объекта на карте
http://pics.kz/i2/f7/b6/f7b6c721345d07c235b88796bdc5cfb8.jpg
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь
скайп yakooobin
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