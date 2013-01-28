Нужно создать приложение для соц. сетей

Нужно разработать приложение для вконтакте и однокласников под ключ.

Есть только часть графики. Так что сразу сообщите можете ли сами что-то дорисовывать или есть у вас коллега для такой работы.

Требуется знание полезных опций вконтакте и однокласников для использования их для популизации приложения в соц. сетях. Нужно чтобы вы посоветовали как лучше что сделать и сделали.

Игра достаточно проста по функционалу - выращивать/поливать растение

нужен скайп и пример работ