Нужно создать приложение для соц. сетей

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Нужно разработать приложение для вконтакте и однокласников под ключ.

Есть только часть графики. Так что сразу сообщите можете ли сами что-то дорисовывать или есть у вас коллега для такой работы.

Требуется знание полезных опций вконтакте и однокласников для использования их для популизации приложения в соц. сетях. Нужно чтобы вы посоветовали как лучше что сделать и сделали.

Игра достаточно проста по функционалу - выращивать/поливать растение

нужен скайп и пример работ

11 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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