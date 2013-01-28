Флеш-листалка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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http://issuu.com/pets-home/docs/student?mode=window

Нужна флешка с такими функциями с загрузкой pdf файлов т.е. загружаешь pdf-ку и оно автоматом разбивает по страницам.

Предлагайте способы реализации, а также цена, сроки?

11 лет назад
Arachna
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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