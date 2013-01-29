Убрать /ru с сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок147 просмотров
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В адресе сайта автоматически генерируется /ru. Надо убрать.

Планировался сайт как двуязычный изначально. Сейчас надобность опала.

Примечание: Все материалы добавлялись через К2 и язык вручную устанавливался "русский".

После изменения мне надо будет знать пошагово где и что меняли.

www.studyplanet.by

11 лет назад
Samtao
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро, оперативно, я доволен.
Данные предоставлены быстро, работа сразу же оплачена. Рекомендую.
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