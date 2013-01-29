Убрать /ru с сайта

Интернет магазин одежды под ключ, все ОТ и ДО ... есть магазин jeansomania.com.ua. Хотим изменить движок, все функции можно оставить такими же, перевести на более "свежий" и функционально более широкий движок.. и освежить дизайн. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В адресе сайта автоматически генерируется /ru. Надо убрать.
Планировался сайт как двуязычный изначально. Сейчас надобность опала.
Примечание: Все материалы добавлялись через К2 и язык вручную устанавливался "русский".
После изменения мне надо будет знать пошагово где и что меняли.
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