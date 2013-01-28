Требуется настроить Service Desk osticket_1.6.0

Есть psd. Необходимо сверстать, сделать слайдер, натянуть на WP. Срок 4-5 дней. ТЗ вышлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, для сайта требуется Service Desk для IT аутсорсинга,
требуется настроить бесплатную систему osticket_1.6.0,
Требуется допил :
- Настроить данную систему на сайте
- установка стоимости за работу инженером (менеджером) который выполняет задачу, проверка актуальности стоимости работ менеджером и отправка отчета о стоимости заказчику.
- разграничить права пользователей между пользователями (администратор, менеджер, инженер)
- Сделать верстку для нового дизайна под данную систему osticket_1.6.0
- Сделать вход на SD по ID или по электронной почте (по желанию клиента)
Пишите примерную стоимость за работу.
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