Wap-версия для сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Нужно сделать мобильную версию для сайта каталога.

Без img, css, js и прочих наворотов.

От Вас требуется опыт выполнения подобных работ и знание вопроса.

Подробности в ЛК.

Оплата по факту выполнения.

11 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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