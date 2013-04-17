Нужен модуль Блога для Opencart 1.5.3.1
Поиск населенных пунктов на маршруте (алгор., php)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть маршрут между несколькими городами.
(строится с помощью гугл и яндекс карт). - соответственно есть координаты шагов по маршруту.
есть база городов с координатами (+ грубый прямоугольник границ города из геокодера).
необходимо реализовать на php быстрый(при десятках тысяч городов) алгоритм который найдет через какие города пройдет указанный маршрут.
Присылайте цены и сроки и если делали что либо подобное, тоже укажите.
Если имеете другое решение задачи - пишите, обсудим.
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