"Натянуть" новый дизайн на сайт на фреймворке Zend

Нужен модуль Блога для Opencart 1.5.3.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан новый дизайн главной страницы сайта. Нужно новый дизайн натянуть на имеющийся сайт. В список работ также входят небольшие доработки программной части сайта на фреймворке Zend. Верстка выполняется программистом.
ТЗ, ссылку на текущий сайт и новый макет высылаются отобранным кандидатам.
Пожалуйста, оставляйте свои заявки со ссылкой на портфолио и стоимостью работы за час.
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