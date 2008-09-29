Доработка ПП по CPA

Требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение сайта Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 6–8 часов в неделю, в зависимости от задач на неделю. Летом перевод сайта на Symfony 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорого времени суток, уважаемый фрилансеры! Имеется действующаяя ПП, на базе которой нужно развернгуть СРА ПП и доработать ее разделы в ЛК и Админской части.
Требования к кандидату:
PHP и Kohana Framework
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