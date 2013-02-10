Symfony 1.4 + Doctrine 1.2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение сайта

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Летом перевод сайта на Symfony 2

11 лет назад
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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