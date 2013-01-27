Плагин для Wordpress

Нужно сделать (переделать) плагин слайдера для Wordpress. Текущая версия сейчас работает на нашем сайте http://theme.crumina.net/onetouch/ (блок с последними статьями) Его нужно переписать в виде плагина (сейчас он интегрирован в тему), добавить опции, некоторую логику и полностью переписать / переработать Javascript (jQuery) код текущего варианта плагина. Обязательна поддержка мобильными браузерами вашего кода. Более расширенно - в Т.З. Также за отдельную плату хотелось бы чтобы автор и дальше развивал этот плагин.