Парсер сайта

Требуется парсер, выгружающий справочник http://www.spr.ru (Москва и Московская область) в табличный файл (.csv или .xls)

Формат выгрузки:

1 строчка — одна компания. Столбцы таблицы:

ulr

рубрика

наименование компании

адрес

сайт

описание

телефон1

телефон2

телефон3

Часы работы

Дополнительные сведения (http://www.spr.ru/odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/lionne.html) или Описание (http://www.spr.ru/odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/yuriskonsult-plyus-407542.html)

На сайте телефоны представлены в виде картинок — они должны распознаны и занесены в таблицу (в виде цифр).

В случае сбоя докачка должна производится с места сбоя (с сохранением спарсенных результатов).

Также необходима возможность отбора по городу или району Москвы (отбор по части URL, например /odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/) и возможность выставлять задержку парсинга (в мсек).

Дополнительно:

нужна возможность получать только страницы, которые добавились/изменились с момента предыдущего скачивания (не в случае сбоя).