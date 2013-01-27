Парсер сайта

Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; 3. Переработать назначение цены в ...
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Требуется парсер, выгружающий справочник http://www.spr.ru (Москва и Московская область) в табличный файл (.csv или .xls)
Формат выгрузки:
1 строчка — одна компания. Столбцы таблицы:
ulr
рубрика
наименование компании
адрес
сайт
описание
телефон1
телефон2
телефон3
Часы работы
Дополнительные сведения (http://www.spr.ru/odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/lionne.html) или Описание (http://www.spr.ru/odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/yuriskonsult-plyus-407542.html)
На сайте телефоны представлены в виде картинок — они должны распознаны и занесены в таблицу (в виде цифр).
В случае сбоя докачка должна производится с места сбоя (с сохранением спарсенных результатов).
Также необходима возможность отбора по городу или району Москвы (отбор по части URL, например /odintsovo-i-odintsovskiy-rayon/) и возможность выставлять задержку парсинга (в мсек).
Дополнительно:
нужна возможность получать только страницы, которые добавились/изменились с момента предыдущего скачивания (не в случае сбоя).
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