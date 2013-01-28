Небольшие доработки на доске объявлений

Здравствуйте! Необходимо сделать на WP отображение странц такое: Если у категории нету подкатегорий – то вида: сайт/категорий/статья Если есть подкатегория у категории, то вида: сайт/подкатегория/статья + дублировался анонс статьи как в категории, так и в подкатегории Жду, ответы и ...