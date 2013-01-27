Неободимо отредактировать .php файл

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок173 просмотра
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Требуется убрать из файла привязку к стороннему ресурсу http://zalil.ru/34209000

Проект "умер" и его поддержка больше не осуществляется

PHP
11 лет назад
innocentsight
Лобанова 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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