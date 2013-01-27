Неободимо отредактировать .php файл

Сайт на вордпрессе. Необходимо добавить в него код или плагин чтоб можно было размещать контекстные ссылки, обычные ссылки, а также размещать статьи с сапы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется убрать из файла привязку к стороннему ресурсу http://zalil.ru/34209000
Проект "умер" и его поддержка больше не осуществляется
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