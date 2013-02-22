Сделать сайт - картинную галерею

Галерея нестандартная, но вполне выполнимая.

Основные требования:

- Должна выглядеть одинаково для всех разрешений 4:3. Пример того, как это работает, тут:

http://art.com.ua

- Сайт будет выводиться в топ1 поисковиков, нужна соответствующая структура.

У меня есть абсолютно четкая картина того, как должен работать сайт, до последней мелочи. ТЗ выполнено в виде видеоинструкции (делалось для прошлого программиста), поэтому никаких сомнений в том, как и что будет работать не возникнет. Нужен вменяемый, опытный человек, который сможет воплотить это в жизнь.

Если вы на данный момент выполняете 5 других проектов - не берите мой шестым. Мне нужно, чтобы вы уделили моему сайту все свое рабочее время.

http://gallery.12185.aqq.ru/gallery/1/1/1/1/

Это то, что сделал прошлый программист, все коряво, но даст примерное представление о галереи.