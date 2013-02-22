Сделать сайт - картинную галерею

Веб-программированиеЗавершен8 заявок148 просмотров
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Галерея нестандартная, но вполне выполнимая.

Основные требования:

- Должна выглядеть одинаково для всех разрешений 4:3. Пример того, как это работает, тут:

http://art.com.ua

- Сайт будет выводиться в топ1 поисковиков, нужна соответствующая структура.

У меня есть абсолютно четкая картина того, как должен работать сайт, до последней мелочи. ТЗ выполнено в виде видеоинструкции (делалось для прошлого программиста), поэтому никаких сомнений в том, как и что будет работать не возникнет. Нужен вменяемый, опытный человек, который сможет воплотить это в жизнь.

Если вы на данный момент выполняете 5 других проектов - не берите мой шестым. Мне нужно, чтобы вы уделили моему сайту все свое рабочее время.

http://gallery.12185.aqq.ru/gallery/1/1/1/1/

Это то, что сделал прошлый программист, все коряво, но даст примерное представление о галереи.

11 лет назад
PereBod4ik
Богдан 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$400
14 дней
Очень доволен сотрудничеством и полученым результатом. Станислав выполнил абсолютно все мои требования, даже самые сложные и нестандартные. Рекомендую как профессионального, адекватного и надежного исполнителя.
Хороший заказчик. Адекватно объясняет задачу, четко знает что хочет. Проблем не возникло, рекомендую!