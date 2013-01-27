Скрипт парсинга

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1) Необходимо сделать что то на подобии вот этого: https://my.fxcash.ru/?page=agents

Чтобы пользователь мог выбрать сервис из выподающего списка, ввести логин/# счета и добавить (после добовления, эта инфорсмация отпровлялась администратору/модератору, на проверку где можно было бы прицепить этого пользователя к отчету)

2)Запрос на вывод что то на подобии этого: https://my.fxcash.ru/?page=wi

11 лет назад
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад