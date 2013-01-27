Joomla/virtmart

Галерея нестандартная, но вполне выполнимая. Основные требования: - Должна выглядеть одинаково для всех разрешений 4:3. Пример того, как это работает, тут: http://art.com.ua - Сайт будет выводиться в топ1 поисковиков, нужна соответствующая структура. У меня есть абсолютно четкая ...