Нужна помощь программиста php. Необходимо сделать следующее: 1. Заменить главную страницу сайта на страницу поиска (не просто замена файлов search.php на main.php); 2. Замена иерархического списка в категориях поиска на выпадающее dropdown меню; 3. Переработать назначение цены в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание ИМ на базе готового шаблона WP
Шаблон можно скачать в интернете. Ссылку предоставим.
Требуется поставить и внести изменения и подключить оплаты под нас.
Бюджет 2000 рублей. Оплата строго по факту исполнения.
Оплата: Яндекс деньги, КИВИ, LIQPAY
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