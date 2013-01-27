Ищу репетитора по php (Киев)

Есть проект, который хочу реализовать самостоятельно. В пхп пока чайник, да и проект непростой (портал о недвижимости, где пользователи могут размещать свои объявления, которые потом будут отображаться на карте). Хочу работать под присмотром опытного спеца. Планирую брать 4 часа в неделю. Только для тех, кто хорошо шарит и умеет объяснять.