Интеграция битрикс по API

Интеграция поиска с сайтом.

Используя модуль социальные сети сайт имеет группы: 1 группа = 1 рейс (полет).

1. Изменить шаблон компонента группы пользователя и вывести следующие виды информации:

- Количество участников (не считая администратора)

- Кнопка вступить в группу в списке

- Кнопка купить билет (по апи)

- Пользовательские поля

- логотип авиакомании (элемент инфоблока - дополнительное поле группы)

2. Создать форму поиска рейсов где будут вводиться поля:

- Дата вылета

- Город вылета

- Город назначение

- только туда

- дата обратно

- +/- 3 дня

Дата выбирается по календарю. города (или аэропорты или страны) перед отправкой запроса проверяются на существование в справочниках. В полях города должен быть автокомплит по названию, коду, названию на другом языке или другой раскладки клавиатуры

после прохождения проверок открывается быстрая дополнительная форма в которой следующие поля:

- количество пассажиров, детей, младенцев

- класс (экноном бизнес и т.д.)

- дата возврата (или галка только туда)

Происходит запрос по АПИ (описание в файлах). Полученный результат выводить в результат, аналогичный шаблону группам пользователя, желательно офрмление и способ вывода брать оттуда что бы при изменнии стилей и прочего менялось в обоих местах. При выводе результатов поиска по апи производить сопоставление с существующими группами (по номеру рейса и дате) и отображать количество участников (кроме администратора) кнопка вступить, кнопка купить, цена предложения и дополнительные полученные сведения по рейсах. при нажатии кнопки купить автоматически вступать в группу. Учитывать рейсы "обратно" аналогичным образом.