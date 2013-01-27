Интеграция битрикс по API

Требуется PHP программист на постоянную Удаленную работу. Должностные обязанности: - Поддержка существующих сайтов. - Разработка новых интернет проектов. Требуется : - Опыт работы PHP (не менее 3 активных лет) - Умение верстать HTML/CSS, в соответствии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция поиска с сайтом.
Используя модуль социальные сети сайт имеет группы: 1 группа = 1 рейс (полет).
1. Изменить шаблон компонента группы пользователя и вывести следующие виды информации:
- Количество участников (не считая администратора)
- Кнопка вступить в группу в списке
- Кнопка купить билет (по апи)
- Пользовательские поля
- логотип авиакомании (элемент инфоблока - дополнительное поле группы)
2. Создать форму поиска рейсов где будут вводиться поля:
- Дата вылета
- Город вылета
- Город назначение
- только туда
- дата обратно
- +/- 3 дня
Дата выбирается по календарю. города (или аэропорты или страны) перед отправкой запроса проверяются на существование в справочниках. В полях города должен быть автокомплит по названию, коду, названию на другом языке или другой раскладки клавиатуры
после прохождения проверок открывается быстрая дополнительная форма в которой следующие поля:
- количество пассажиров, детей, младенцев
- класс (экноном бизнес и т.д.)
- дата возврата (или галка только туда)
Происходит запрос по АПИ (описание в файлах). Полученный результат выводить в результат, аналогичный шаблону группам пользователя, желательно офрмление и способ вывода брать оттуда что бы при изменнии стилей и прочего менялось в обоих местах. При выводе результатов поиска по апи производить сопоставление с существующими группами (по номеру рейса и дате) и отображать количество участников (кроме администратора) кнопка вступить, кнопка купить, цена предложения и дополнительные полученные сведения по рейсах. при нажатии кнопки купить автоматически вступать в группу. Учитывать рейсы "обратно" аналогичным образом.
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