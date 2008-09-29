Форма доставки на сайт (под ключ)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Нужна подробная форма доставки без приема оплаты для сайта iphone-3d.ru/. Пример хорошей формы вот тут – limited-sale.ru/nanopad/ (сделана на сервисе e-autopay.com). Готовые простые решения приветствуются. Пишите в проект сроки, способ реализации и цену.

11 лет назад
szk87
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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