Интернет-магазин на OpenCart

Требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение сайта Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 6–8 часов в неделю, в зависимости от задач на неделю. Летом перевод сайта на Symfony 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дописать кое-какой функционал для интернет-магазина на OpenCart
ТЗ по запросу.
skype - samcram
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