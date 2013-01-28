Интернет-магазин на OpenCart

Данный проект для тех, кто знает, что такое API для яндекс.карты. Требуется дописать отдельный модуль, не интегрируя в саму программу, то есть просто самостоятельную отдельную программу по ТЗ ниже, которая потом, после интеграции, превратится в модуль ...