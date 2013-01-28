Небольшое задание по работе формы

В приложении форма, в которой надо в самом простом виде реализовать выпадающий список (select):

1. При первом меняются выводимые наборы "галок" и т.п. элементы

2. У второго селектора меняются появляется другой выпадающий список, в котором можно выбрать 3 пункта из списка.

Все нужно для сайта, поэтому надо показать в коде как массив php должен выглядеть и как его вставлять в html.

Ну и все должно работать без спец.скриптов, допускается jquery.