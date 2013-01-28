Модуль для работы с Яндекс.картой

Данный проект для тех, кто знает, что такое API для яндекс.карты.

Требуется дописать отдельный модуль, не интегрируя в саму программу, то есть просто самостоятельную отдельную программу по ТЗ ниже, которая потом, после интеграции, превратится в модуль логистики.

Модуль должен делать следующее:

1. Программа должна быть сделана с помощью библиотеки JQuery и использовать API Яндекс карт

2. Должна быть таблица в MySQL, включающая в себя ID, ID страны, ID города, цифра с количеством многоугольников (читать ниже), массив GPS координат (вершин) каждого многоугольника

3. При запуске модуль должен запрашивать (можно просто через GET) параметры из п. 2 (ID страны, ID города, количество многоугольников) и показывать карту с отмеченными на ней многоугольниками, выделенными разными цветами, то есть, например, Москва получается как пирог, разделенный N сегментов. Количество этих сегментов и массив точек, хранится таблицах (п. 1) (таблиц из п.1 может быть несколько, при необходимости) + программа должна спрашивать (можно тоже параметр GET) что я хочу сделать - показать "пирог" с нужным мне количеством сегментов или создать новый "пирог".

4. Если выбрано показать "пирог", скажем с 82 частями (многоугольниками), то программа их наносит на карту разными цветами в зависимости от того, какие координаты вершин какому многоугольнику принадлежат, объединяет соседние вершины линиями и всю область многоугольника раскрашивает в любой уникальный цвет (полупрозрачный). Так же программа дает возможность перетаскивать мышкой по карте каждую вершину многоугольника. Когда пользователь нажимает кнопку "сохранить", все его изменения при помощи ajax, без перезагрузки страницы, заносятся в таблицу(ы) п.1

5. Если выбрано создать новый "пирог", то программа дает интерфейс для создания нового пирога, то есть пользователь может создать новый многоугольник, добавить к нему новую вершину, передвинуть старую вершину или удалить ее, создать новый многоугольник, а так же сохранять все сделанное без перезагрузки страницы по нажатии кнопки.

6. Должен быть отдельный модуль, обязательно на PHP, которому на вход даются параметры страны, города, количество кусков в пироге и GPS координаты точки. Программа сверяется с данными в таблице, ищет нужный кусок "пирога", в который данная точка попадает (или на границу которого) и затем в ответ выдает номер соответствующего многоугольника, в который попала данная точка.

Будут вопросы - задавайте.

ВНИМАНИЕ!!! При ответе на проект обязательно указывайте цену и срок разработки. Если есть наработки в подобном направлении, пожалуйста покажите их - это будет огромным плюсом.