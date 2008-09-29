Доработка скрипта сайта - каталога анкет

Требуется подправить готовый рабочий скрипт, в соотвествии с требованиями заказчика.

Основная масса правок - убирание ненужного функционала вместе с сопутствующей оптимизацией базы данных и файловой структурой проекта. Т.е. убрав что-то, надо убрать файлы, отвечающие за работу элемента и сделать так, чтобы в базе данных, при установке скрипта на хостинг, не создавались ненужные таблицы.

Также требуется внедрить решение для просмотра фото и для автоматического приема платежей.

Более подробно о проекте тут:

https://docs.google.com/file/d/0B41mlRfRsp12TEZ2aktjdmFfYkk/edit

Оригинал скрипта - соискателям.