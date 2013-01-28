Модуль рэп-турнира

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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.Необходимо сделать модуль рэп турнира (баттла) по аналогии как на сайтах хип хоп и им подобным встраиваемый на сайт под управлением CMS DLE 9.7 , функционал: добавление трека участникам определеной группы пользователей,голосование, вердикт , оценки, комментарии, проигрывание трека участника

11 лет назад
bitfam
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад