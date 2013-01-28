Нужен модуль Блога для Opencart 1.5.3.1
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.Необходимо сделать модуль рэп турнира (баттла) по аналогии как на сайтах хип хоп и им подобным встраиваемый на сайт под управлением CMS DLE 9.7 , функционал: добавление трека участникам определеной группы пользователей,голосование, вердикт , оценки, комментарии, проигрывание трека участника
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