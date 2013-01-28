Мне нужен плагин для WordPress

Приветствую! Есть ТЗ по правкам, которые нужно сделать в магазина на платформе webAsyst Прошу обращатся только фрилансеров, которые имели опыт работы с этой CMS. ТЗ в приложеном файле. Из наиболее весомых критериев выбора исполнителя: цена, качество, сроки, 1-ый ...