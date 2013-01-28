Интерактивная карта коттеджного посёлка

Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт по функционалу и тематике подобный http://pravoby.com/.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress http://раздолье-нн.рф/ ещё в разработке и план-схема земельных участков. Нужно, чтобы админ сайта мог отмечать проданные участки другим цветом, а клиент, наведя мышь на участок видел его площадь(в кв. метрах) и стоимость с постройкой дома\без постройки. Схема прикреплена.
P.S. Код комментируем, чтобы другой программист мог его понять.
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