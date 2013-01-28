Правки по сайту WebAsyst

Приветствую!

Есть ТЗ по правкам, которые нужно сделать в магазина на платформе webAsyst

Прошу обращатся только фрилансеров, которые имели опыт работы с этой CMS.

ТЗ в приложеном файле.

Из наиболее весомых критериев выбора исполнителя: цена, качество, сроки,

1-ый и 2-ой наиболее приоритетные.