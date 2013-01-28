Доработка ASP.NET приложения - admin-консоли

Требуется ASP.NET разработчик для доработки существующего ASP.NET приложения – web-консоли администрирования сервера бизнес логики.

Необходимо (тезисно):

- Исправить несколько ошибок верстки

- Косметические правки 2х экранов

- Реализовать 2 дополнительного экрана на основе существующего (или сделать 1 универсальный)

- Реализовать на 2х существующих экранах дополнительный функционал

- Адаптировать под IE9-10 (изначально сделано под IE7-8)

Непосредственно клиентский код взаимодействия с сервером бизнес-логики уже написан и отлажен на WinForm приложении. Предоставляется выбранному исполнителю.

Подробное ТЗ:

- ТЗ готово, предоставляется по запросу соискателям

Скилы:

- ASP.NET (Web Forms)

Организационные требования:

- SVN (работа в нашем репозитории, регулярные feature based комиты)

- Publishing по FTP помежуточных результатов на наш демо-сервер (feature based)

- Тестовая среда для отладки web-консоли предоставляется заказчиком в удаленном режиме (хостится на нашем сервере). Консоль взаимодействует с сервером по WCF (через интернет - работает)

- Возможность взаимодействия с членами нашей команды (Skype) в какое-то время в диапазоне времени 9:00 – 20:00 (GMT+4)

Финансовые условия:

- Бюджет – до $1000

- Оплата любым удобным способом по взаимному согласованию

Сроки:

- 2 недели – готовность функционала

- 1 неделя – доводка, исправление ошибок

Готовность к старту работ со стороны испольнителя - есть полная

Необходимо, чтобы соискатель был готов начать работы в течение текущей недели.