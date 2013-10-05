PHP-скрипт выдачи очередности

Задача:

Есть несколько человек, которые выстраиваются в определенную очередь. Задача скрипта, из MySQL базы вывести список людей в заданной очереди (сортировка по параметру) по дням. Т.е. - сегодня, завтра и даты. И так до конца очереди. Затем по кругу снова.

Из поправок должны быть - выходные дни, а также переключение, когда очередь не выводится - т.е. она переносится на те дни, когда ее снова включат.