PHP-скрипт выдачи очередности

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки126 просмотров
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Задача:

Есть несколько человек, которые выстраиваются в определенную очередь. Задача скрипта, из MySQL базы вывести список людей в заданной очереди (сортировка по параметру) по дням. Т.е. - сегодня, завтра и даты. И так до конца очереди. Затем по кругу снова.

Из поправок должны быть - выходные дни, а также переключение, когда очередь не выводится - т.е. она переносится на те дни, когда ее снова включат.

PHP
11 лет назад
medinet
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Задача была выполнена в срок. Категорически рекомендую. P.S.А вот я отзыв оставляю с опозданием.
Станислав хороший заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
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