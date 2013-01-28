Разработка frontend`а для веб-сервиса

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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На php необходимо реализовать fronend часть веб-сервиса используя фреймворк Bootstrap. Имеется подробное ТЗ, разработан интерактивный пототип системы, имеется готовый шаблон сайта на базе Bootstrap.

Буду рассматривать только исполнителей с положительными отзывами.

11 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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