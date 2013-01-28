Небольшая работа по CodeIgniter с перспективой

Нужно собрать костяк будущей админки, чтобы было все готово для ее разработки

1. Собрать базовый пакет CodeIgniter последней версии.

2. Прикрутить к нему какой-то плагин, чтобы была авторизация. Авторизация многоуровневая, т.е. чтобы группы пользователей поддерживались.

3. Создать контроллеры-классы для всех функций что описаны в дизайне

4. Прикрутить дизайн админки, который появляется после авторизации у админа. У других групп пользователей тоже появляется, но своя версия админки с усеченными функциями.

5. Сделать переключение языков в админке, чтобы возможность сменить язык.

6. Прикрутить или сделать простой работу с шаблонами, чтобы страницы собирались из частей. сам шаблон находился бы в папке ..../view/shablon/ а админка была бы в папке _admin.

7. Написать краткую инструкцию -на примере тестовой функции в админке и в сайтовой части, чтобы далее можно было разработчиков искать и показывать как с этим работать для расширения функционала.

Шаблон есть, он на bootstrap и немного с jquery.

Все выложить на хостинг и если будут вопросы, ответить.

Работа пока разовая из-за бюджета, но по мере сил буду привлекать далее к работе. Важно иметь хороший опыт в CI, чтобы было просто все делать.

Присылайте предложения по бюджету и срокам