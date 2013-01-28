Небольшая работа по CodeIgniter с перспективой

Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать костяк будущей админки, чтобы было все готово для ее разработки
1. Собрать базовый пакет CodeIgniter последней версии.
2. Прикрутить к нему какой-то плагин, чтобы была авторизация. Авторизация многоуровневая, т.е. чтобы группы пользователей поддерживались.
3. Создать контроллеры-классы для всех функций что описаны в дизайне
4. Прикрутить дизайн админки, который появляется после авторизации у админа. У других групп пользователей тоже появляется, но своя версия админки с усеченными функциями.
5. Сделать переключение языков в админке, чтобы возможность сменить язык.
6. Прикрутить или сделать простой работу с шаблонами, чтобы страницы собирались из частей. сам шаблон находился бы в папке ..../view/shablon/ а админка была бы в папке _admin.
7. Написать краткую инструкцию -на примере тестовой функции в админке и в сайтовой части, чтобы далее можно было разработчиков искать и показывать как с этим работать для расширения функционала.
Шаблон есть, он на bootstrap и немного с jquery.
Все выложить на хостинг и если будут вопросы, ответить.
Работа пока разовая из-за бюджета, но по мере сил буду привлекать далее к работе. Важно иметь хороший опыт в CI, чтобы было просто все делать.
Присылайте предложения по бюджету и срокам
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