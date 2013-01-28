Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть необходимость доделать блок регистрации и оплаты на сайте www.estheticeducation.org.
Логика доделаного блока описана в прикрепленном файле.
Бюджет: сложно сказать. Будем договариваться.
С уважением,
Дмитрий Гык
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