Специалист для поддержки большого проекта (PHP)

$2000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется PHP программист для поддержки сайта ski.ru, а так же для разработки новых сервисов. Платформа LAMP + Nginx + Redis + Sphinx.

навыки:

- умение быстро разбираться в чужом коде и сторонних движках(IPB, phpprobid)

- оптимизация MySQL запросов, понимание работы индексов, умение работать с explain

- написание кода с учетом производительности и нагрузки СУБД и веб-сервера

- опыт работы с MVC (Kohana), паттернами проектирования, ORM, CRUD

- опыт использования кеширующих библиотек, желательно опыт работы с NoSQL

- опыт в отладке скриптов и нахождении багов

- хорошее ориентирование в окружении PHP (php директивы, настройка и модули apache)

- понимание организации и работы веб-сервера

- опыт работы с Linux

- jQuery

Работа на постоянной основе, удаленная или в локациях офисов (Москва, Владимир) ЗП 40-60 т.р. в месяц.

PHP
11 лет назад
julorlov
Юа Орлов 
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом - Прикладная информатика (в экономике)

    Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая работа по CodeIgniter с перспективой

    Нужно собрать костяк будущей админки, чтобы было все готово для ее разработки 1. Собрать базовый пакет CodeIgniter последней версии. 2. Прикрутить к нему какой-то плагин, чтобы была авторизация. Авторизация многоуровневая, т.е. чтобы группы пользователей поддерживались. 3. Создать контроллеры-классы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка блока регистрации/оплаты. Сайт на Ruby

    Есть необходимость доделать блок регистрации и оплаты на сайте www.estheticeducation.org. Логика доделаного блока описана в прикрепленном файле. Бюджет: сложно сказать. Будем договариваться. С уважением, Дмитрий Гык

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать приложение для соц. сетей

    Нужно разработать приложение для вконтакте и однокласников под ключ. Есть только часть графики. Так что сразу сообщите можете ли сами что-то дорисовывать или есть у вас коллега для такой работы. Требуется знание полезных опций вконтакте и однокласников ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш-листалка

    http://issuu.com/pets-home/docs/student?mode=window Нужна флешка с такими функциями с загрузкой pdf файлов т.е. загружаешь pdf-ку и оно автоматом разбивает по страницам. Предлагайте способы реализации, а также цена, сроки?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать /ru с сайта

    В адресе сайта автоматически генерируется /ru. Надо убрать. Планировался сайт как двуязычный изначально. Сейчас надобность опала. Примечание: Все материалы добавлялись через К2 и язык вручную устанавливался "русский". После изменения мне надо будет знать пошагово где и что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно доработать интернет-магазин

    1. Добавить блок &lt;&lt; Подбор товара&gt;&gt;. Т.е Чтобы клиент зайдя на сайт мог быстро найти товары исходя из критериев возраста или пола ребенка, по цене и по наличию. 2. Сделать блок «новинки» по принципу существующего блока «акционные товары» 3. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад