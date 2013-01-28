Специалист для поддержки большого проекта (PHP)

Диплом Прикладная информатика (в экономике) Тема: "Paзработка элeктpoнного мaгазина для тopговли мyльтимедиа кoнтентом". Обхем 70стр+програмная часть Срок до 25 февраля методичка прикреплена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист для поддержки сайта ski.ru, а так же для разработки новых сервисов. Платформа LAMP + Nginx + Redis + Sphinx.
навыки:
- умение быстро разбираться в чужом коде и сторонних движках(IPB, phpprobid)
- оптимизация MySQL запросов, понимание работы индексов, умение работать с explain
- написание кода с учетом производительности и нагрузки СУБД и веб-сервера
- опыт работы с MVC (Kohana), паттернами проектирования, ORM, CRUD
- опыт использования кеширующих библиотек, желательно опыт работы с NoSQL
- опыт в отладке скриптов и нахождении багов
- хорошее ориентирование в окружении PHP (php директивы, настройка и модули apache)
- понимание организации и работы веб-сервера
- опыт работы с Linux
- jQuery
Работа на постоянной основе, удаленная или в локациях офисов (Москва, Владимир) ЗП 40-60 т.р. в месяц.
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