Доработка шаблона

Необходимо поменять шаблон WordPress (http://www.paddsolutions.com/wpmag/palladiumize/): - убрать слайд шоу, заменить его видео-обращением; - под обращением вставить 4 главный продукта с возможностью заказать (с кнопкой); - изменить структуру меню (убрать часть пунктов, заменить другими); - "прикрутить" соц.сети Более подробное ТЗ на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!
Необходимо доработать, скорректировать шаблоны главной и внутренних страниц шаблона http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/39353.html
Также необходимо нарисовать около 4 новых внутренних страниц (образец дизайна имеется)
Поставить движок, наполнить и запустить сайт.
Тематика сайта fun кейтеринг ( аренда, шоколадных фонтанов, пирамида шампанского, фонтана для шампанского и продажа фруктов в шоколаде и тортов)
Действующий сайт http://choco-emotions.ru/
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