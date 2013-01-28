Срочно! Страница голосования на сайте

Срочно в срок до полутора суток (чем раньше тем лучше) необходимо разработать внутреннюю страницу голосования на портале.

Блок голосования с выбором претендента и при голосовании сообщение в социальной сети "Вконтакте" запись на стену о голосовании "Я отдал свой голос! А за кого ты? Голосуй Night Out Awards'13". Голосование производится за счет авторизации через соц сети "Вк" и "Facebook".

Снизу информация о хэдлайнере мероприятия и логотипы спонсора.

В каждой номинации от 5 до 10 участников.

Предоплата 50%, 50% после сдачи.

Портал находится на CMS Drupal

оплата 4000 рублей

5000 р в срок менее суток..

Качество и сроки очень важны!! Заказ срочный в связи со срывами сроков уже нанятого фрилансера