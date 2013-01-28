Модификация ScaDate (движок сайта знакомств)

Вот блоги http://ilovealmaty.kz/blogs Нужно, чтобы справа от заголовка выводилась кнопочка "Посмотреть на карте" в том случае если в конце после поста я вставляю ссылку на карту. Соответственно надо в редактировании статьи добавить дополнительное поле, в которое ...