Нужен скрипт – мини сайта. Чтобы пользователи могли создавать сайт как с конструктора, выбирая какие модули ему нужны ( новости, товары и тд.)

Чтобы можно было менять оформление сайтов, тоесть выбирать в любой момент ( а не только при регистрации) различные темы оформления.

Тоесть нужен фактически визуальный конструктор сайта. Предпочтение тем, кто делал подобные проекты и может показать какие либо примеры. Далее уже обсудим сроки и цену.