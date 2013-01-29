Почистить вирусы - найти дыру

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок103 просмотра
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Приветствую.

Есть сервер с 7-ю сайтами на wordpress - постоянно обнаруживаются php и js вставки с вредоносным кодом. Нужно почистить от вирусов и выявить дыру.

Обязательно в предложении скидывайте ЦЕНУ, СРОКИ и ОПЫТ в решении подобных вопросов.

Спасибо

11 лет назад
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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