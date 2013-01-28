Нужно доработать скрипт.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Нужно доработать скрипт. Скрипт - добавление множества меток на яндекс карте, с разными категориями. Работа заключается в том, что при нажатии метки на карте, показывался балун с названием , адресом, и ссылкой.

11 лет назад
Babanin
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад