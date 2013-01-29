Настроить получение ставок на яндекс-маркете

Здравствуйте. Нужно написать бота, который будет сразу после публикации нового текста на WordPress автоматически добавлять его в сервис Яндекса Оригинальные тексты. Если знаете другие варианты такой автоматизации - предлагайте. API Яндекс не дает... В заявке указывайте ...