Настроить получение ставок на яндекс-маркете

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать плагин WordPress Domain Search (http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-domain-search/), чтобы он искал свободные домены в зонах, наиболее востребованных в Рунете - .ru, .su, .com.ua, .by, .com, .net, .org, .info, .рф и др. Мы видим это как ...
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Требуется
1) Настроить получение через партнерский API яндекс маркета информации о рекомендованных ставках, настроить пересчет ставок в соответствии с рекомендациями
2) Настроить парсинг цен на яндекс-маркете через партнерский API с получением результатов в заданном формате.
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