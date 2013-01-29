Требуется настроить бесплатную систему osticket1.6

Приветствую. Есть сервер с 7-ю сайтами на wordpress - постоянно обнаруживаются php и js вставки с вредоносным кодом. Нужно почистить от вирусов и выявить дыру. Обязательно в предложении скидывайте ЦЕНУ, СРОКИ и ОПЫТ в решении подобных ...