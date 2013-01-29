Требуется настроить бесплатную систему osticket1.6

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Здравствуйте, для сайта требуется Service Desk для IT аутсорсинга,

требуется настроить бесплатную систему osticket_1.6.0,

Требуется допил:

- Настроить данную систему на сайте

- установка стоимости за работу инженером (менеджером) который выполняет задачу, проверка актуальности стоимости работ менеджером и отправка отчета о стоимости заказчику.

- разграничить права пользователей между пользователями (администратор, менеджер, инженер)

- Сделать верстку для нового дизайна под данную систему osticket_1.6.0

- Сделать вход на SD по ID или по электронной почте (по желанию клиента)

Пишите примерную стоимость за работу.

11 лет назад
serge1984
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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