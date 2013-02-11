Парсер данных с сайта на DLE

Добрый день, коллеги.

Нам нужен скрипт или, возможно, разовый парсер (в зависимости от цены) определенных данных с сайта, который работает на DLE.

Работа несложная, учитывая, что движок популярный, многим знаком и уже под него делались десятки парсеров, граберов и т.д.

По срокам, очень важно получить все спарсенные данные сегодня.

ТЗ прикреплено к письму.

С уважением.