Парсер данных с сайта на DLE

Веб-программированиеЗавершен4 заявки193 просмотра
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Добрый день, коллеги.

Нам нужен скрипт или, возможно, разовый парсер (в зависимости от цены) определенных данных с сайта, который работает на DLE.

Работа несложная, учитывая, что движок популярный, многим знаком и уже под него делались десятки парсеров, граберов и т.д.

По срокам, очень важно получить все спарсенные данные сегодня.

ТЗ прикреплено к письму.

С уважением.

11 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
G_M_S
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу, Михаил. Все прошло хорошо.
Отличный заказчик, вежливый, платит вовремя.
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