G_M_S

Михаил G_M_S

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Работаю веб-разработчиком с 2005-го года. Сначала подрабатывал фрилансером параллельно с основной работой (разработка бухгалтерии, Oracle PL/SQL), с 2009-го сделал веб-разработку основным видом деятельности. С 2013-го года работал на постоянной основе: сначала в партнерской сети kma.biz (2013-2017), затем в тизерной сети oblivki.biz (2017-2021).

Основные навыки:

  • PHP
  • MySQl
  • JavaScript
В последнее время в качестве фреймворка преимущественно использую Yii2

Портфолио

Отзывы заказчиков

Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)
$100
10 баллов
12 лет назад
Написать парсер материалов
После долгих парсингов и затей, решили с нуля на шаблонизаторе сайт сделать, получилось отлично) Прогер выполняет все что прошу, сейчас остались только маленькие огрехи, которые скоро доделаем) Рекомендую поработать с ним (тем более онлайн каждый день, таких прогеров нечасто встретишь, надеюсь в будущем не разленится), вот как-то так))
Отличный заказчик, оплата всегда своевременно, без напоминаний.
Ответный отзыв
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Парсер данных с сайта на DLE
DLE
Спасибо за работу, Михаил. Все прошло хорошо.
Отличный заказчик, вежливый, платит вовремя.
Ответный отзыв