Работаю веб-разработчиком с 2005-го года. Сначала подрабатывал фрилансером параллельно с основной работой (разработка бухгалтерии, Oracle PL/SQL), с 2009-го сделал веб-разработку основным видом деятельности. С 2013-го года работал на постоянной основе: сначала в партнерской сети kma.biz (2013-2017), затем в тизерной сети oblivki.biz (2017-2021).
Основные навыки:
- PHP
- MySQl
- JavaScript
Портфолио
- Новостник https://punahele.ru55 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
После долгих парсингов и затей, решили с нуля на шаблонизаторе сайт сделать, получилось отлично) Прогер выполняет все что прошу, сейчас остались только маленькие огрехи, которые скоро доделаем) Рекомендую поработать с ним (тем более онлайн каждый день, таких прогеров нечасто встретишь, надеюсь в будущем не разленится), вот как-то так))
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата всегда своевременно, без напоминаний.
$50
10 баллов
12 лет назад
DLE
Спасибо за работу, Михаил. Все прошло хорошо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, вежливый, платит вовремя.