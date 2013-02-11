Работаю веб-разработчиком с 2005-го года. Сначала подрабатывал фрилансером параллельно с основной работой (разработка бухгалтерии, Oracle PL/SQL), с 2009-го сделал веб-разработку основным видом деятельности. С 2013-го года работал на постоянной основе: сначала в партнерской сети kma.biz (2013-2017), затем в тизерной сети oblivki.biz (2017-2021).

Основные навыки:

PHP

MySQl

JavaScript

В последнее время в качестве фреймворка преимущественно использую Yii2